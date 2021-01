Trovato in giro alla guida della sua auto, sotto gli effetti di alcolici, e senza un valido motivo, contravvenendo alle attuali disposizioni anti covid.

Un agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza, e resistenza a Pubblico ufficiale.

A fermarlo i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, in una strada del centro cittadino. A carico dell’uomo elevata una multa di 400 euro per violazione del Dpcm.