Donna riberese scippata della borsa, scattata autentica caccia all’uomo

Momenti di paura in pieno giorno per una 57enne di Ribera, avvicinata da un malvivente solitario, che l’ha scippata della borsa. Teatro dell’episodio via Saponeria, nel centro abitato della città crispina. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, mentre in quei momenti, la strada era pressoché deserta.

Quasi sicuramente il bandito ha scelto con cura la vittima. Si sarebbe appostato senza farsi notare, poi quando è sopraggiunta una signora, che camminava da sola ha deciso di colpire. A volto coperto, l’ha sorpresa alle spalle e dopo averla strattonata violentemente, con una mossa fulminea le ha strappato la borsa.

Arraffato l’accessorio, contenente poco meno di duecento euro, documenti ed effetti personali, si è dileguato a piedi, allontanandosi velocemente. Forse nella zona l’attendeva un secondo complice in auto o in moto.

La vittima è stata trovata in stato di choc dai carabinieri della Tenenza di Ribera, accorsi subito sul luogo una volta scattato l’allarme. Gli investigatori dopo avere ascoltato la testimonianza della donna, hanno avviato le ricerche del responsabile.