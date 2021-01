Covid in Sicilia, bollettino 27 gennaio: 996 nuovi casi e 38 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia accertati 996 nuovi casi positivi al Covid-19, su 29.270 tamponi processati. E ci sono sono stati 38 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, mercoledì 27 gennaio.

Sono 47.030 gli attuali positivi, di questi 1.421 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 232 in terapia intensiva (per complessivi 1.653 pazienti). In isolamento domiciliare ci sono 45.377 persone. I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 132.603, i guariti 82.239, mentre le vittime con le ultime 38 sono arrivate a 3.334.