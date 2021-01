Ha violato il Daspo, denunciato tifoso licatese

E’ accusato di avere violato ripetutamente le prescrizioni imposte dal Daspo, a cui era sottoposto. Un ventiduenne di Licata, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento dell’Autorità.

Gli agenti del Commissariato di Licata, hanno accertato che il giovane sottoposto al Daspo, non si sarebbe presentato agli uffici di polizia per la firma, in orari indicati, in occasione degli incontri di calcio della squadra del Licata. E’ successo in almeno tre occasioni tra dicembre e gennaio.