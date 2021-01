E’ accusato di aver maltrattato la moglie, giudizio immediato per empedoclino

Avrebbe sottoposto la moglie a ripetuti maltrattamenti, “causandole sofferenze”. La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto, ed ottenuto il giudizio immediato per G.B., un 42enne di Porto Empedocle, accusato dell’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

Il processo è fissato per il 19 maggio prossimo. Tutto quanto sarebbe partito dalla denuncia della moglie, e la scoperta che l’uomo si vedeva in webcam con un’altra donna. Da lì in poi il rapporto tra i due sarebbe entrato in crisi.

La vittima, nei giorni scorsi, davanti al Gip del Tribunale di Agrigento, al magistrato titolare del fascicolo, e ai due difensori, ha confermato ogni cosa nel corso dell’incidente probatorio.

L’imputato, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio, ha sempre respinto ogni accusa mossegli nei suoi confronti.