Covid in Sicilia, bollettino 26 gennaio: 970 nuovi positivi e 36 morti

In aumento rispetto a ieri i nuovi casi, ma i numeri dei contagi da Coronavirus in Sicilia, in generale, continuano scendere anche a fronte di più tamponi processati, ma gli ingressi in terapia intensiva sono in lieve aumento, e anche oggi tanti decessi. Nelle ultime 24 ore accertati 970 nuovi positivi, su 23.579 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, martedì 26 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania: 188 (37.184 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 308 (35.929); Messina: 104 (17.248); Trapani: 162 (9.319); Siracusa: 84 (8.962); Ragusa: 14 (7.846); Caltanissetta: 36 (5.941); Agrigento: 72 (5.121); Enna: 2 (4.057).

Sono 47.409 gli attuali positivi, di questi 1.435 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 229 in terapia intensiva (per complessivi 1.664 pazienti). In isolamento domiciliare ci sono 45.815 persone. I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 131.607, i guariti 80.832, mentre le vittime con le ultime 36 sono arrivate a 3.296.