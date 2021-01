Musumeci: “Se il calo dei contagi sarà confermato, potremmo revocare la zona rossa”

“Se il calo dei contagi sarà confermato anche questa settimana, potremo revocare la zona rossa e tornare a respirare in zona arancione”. Lo dice il Governatore Nello Musumeci pronto ad allentare la stretta. Promette il ritorno in zona arancione se il trend dei contagi in calo sarà confermato.

“Siamo alla seconda settimana di zona rossa. Per fortuna i dati cominciano ad essere incoraggianti, ma il numero delle perdite resta ancora alto. Ho esortato i prefetti dell’Isola ad aumentare i controlli sul territorio, per il rispetto dell’ordinanza, e mi è stato assicurato che avrebbero impiegato ulteriori risorse”, conclude il presidente della Regione.