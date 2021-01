Covid in Sicilia, bollettino 25 gennaio: 885 nuovi positivi e 34 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, accertati 885 nuovi casi positivi di Covid-19 (più 10 rispetto a ieri). E ci sono stati altri 34 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 25 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo: 386 (35.621 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Messina: 166 (17.144); Trapani: 11 (9.157); Siracusa: 26 (8.878); Ragusa: 11 (7.832); Caltanissetta: 74 (5.905); Agrigento: 1 (5.049); Enna: 2 (4.055).

Sono 48.001 gli attuali positivi, di questi 1.439 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 227 in terapia intensiva (per complessivi 1.666 pazienti). In isolamento domiciliare ci sono 46.335 persone. I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 130.637, mentre le vittime con le ultime 34 sono arrivate a 3.260.