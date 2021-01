Canicattì, erogato un anticipo sulle spese sostenute dai dirigenti scolastici

Sono state erogate le somme, un acconto dell’anno 2021, ai dirigenti scolastici delle scuole del territorio di Canicattì. Questo nelle more dell’approvazione in Consiglio comunale dello Schema di Regolamento per il trasferimento dei fondi ai Dirigenti Scolastici, delle scuole di competenza comunale per spese di piccola manutenzione ordinaria; riparazione aule scolastiche, servizi igienici sanitari, impianti di illuminazione; per l’acquisto di materiale per la pulizia e di facile consumo, materiale didattico, registri e stampati, e materiale di cancelleria occorrenti alle funzioni didattiche. E’ stato anticipato l’importo di 20.000 euro. e informa l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva. La somma è stata così ripartita: Circolo didattico “Don Bosco” 4.938 euro; Istituto Comprensivo Statale “Verga” 4.115 euro; Istituto Comprensivo Statale “Rapisardi” 6.832 euro; Istituto Comprensivo Statale ” Gangitano” 4.115 euro. N