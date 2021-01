Campionati Italiani atletica leggera, annullata la prima prova regionale

Inizia con uno stop inevitabile, l’anno agonistico 2021 per gli atleti dell’atletica leggera Siciliana. In riferimento al Calendario Territoriale Istituzionale Fidal 2021- I^- trimestre, sono state annullate con rinvio a data da destinarsi, la prima prova regionale dei Campionati Nazionali lanci invernali e la Manifestazione Propedeutica ai Campionati Nazionali Indoor.

Entrambe le manifestazioni erano in programma a Palermo domenica 24 gennaio. L’annullamento , è dovuto all’aumento dei contagi in Sicilia, dichiarata zona rossa, e anche alle difficoltà d’organizzazione per la parte inerente alla pista interna. Ad oggi resta confermata la seconda prova regionale dei Campionati Nazionali lanci invernali, prevista a Siracusa per sabato 30 gennaio.

Il Programma Tecnico di Siracusa prevede:

ALLIEVE : (DISCO KG. 1), (GIAV.TTO 600 Gr.), (MARTELLO KG.4) ALLIEVI : (DISCO KG. 1.750), (GIAV.TTO 800 Gr) (MARTELLO 6 KG.) JUNIORES F e PROM.SEN. F. (DISCO KG. 1), (GIAV.TTO Gr. 600), (MARTELLO KG. 4) JUNIORES M.(DISCO KG. 1.750), (GIAV.TTO Gr. 800), (MARTELLO KG. 6)((GIAV.TTO Gr. 600), (MARTELLO KG.4) PROM. SEN. M.(DISCO KG. 2), (GIAV.TTO Gr. 800), (MARTELLO KG. 7.260)

Programma Orario 14.00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI

14.30 MARTELLO AM/JM/PM/SM

14.30 GIAVELLOTTO AF/JF/PF/SF

15.30 MARTELLO AF/JF/PF/SF

16.00 GIAVELLOTTO AM/JM/PM/SM

16.15 DISCO AF/JF/PF/SF 16.45 DISCO AM/JM 17.30 DISCO PM/SM

Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero dei partecipanti e/o condizioni climatiche.

Alla gara di sabato, farà il suo esordio per il 2021, la campionessa italiana di lancio del giavellotto Giusi Parolino (nella foto) che sarà in pedana alle ore 14.30. “La competizione di sabato sarà semplicemente un allenamento dove non dovrò rischiare nulla – dichiara Giusi -, purtroppo da ottobre 2020 non è stato più possibile lanciare il giavellotto e pertanto sono molto in ritardo con la preparazione tecnica. In questi 4 mesi ho potuto dedicarmi soltanto alla preparazione invernale con tutti i limiti del momento, per questi motivi – continua la campionessa -, e per evitare qualche infortunio, in gara proverò esclusivamente le rincorse con lanci decontratti e senza puntare alla misura, in quanto recentemente ho avuto anche problemi ai tendini perchè, essendo chiuse le palestre, ho dovuto fare tutti gli allenamenti all’aperto”. Ad oggi , confermate le gare relative alle varie fasi regionali dei Campionati Nazionali CDS Cross Agonistico e varie categorie previsti il 7 febbraio a Catania, il 14 febbraio a Belpasso e il 28 febbraio a Regalbuto.