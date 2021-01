Agrigento, si stacca un “pezzo” da facciata chiesa: area transennata

Una porzione del capitello, si è staccato dalla facciata centrale della chiesa “San Pietro”, nell’omonima piazza, lungo la via Pirandello, sbriciolandosi al suolo. È successo sabato pomeriggio. Per fortuna in quei momenti nella piazzetta, non c’erano persone, anche per via della zona rossa, e perché sono vietati assembramenti, e stazionamento. Ma si è rischiato tanto.

Da molti anni la Chiesa non è più adibita al culto ed utilizzata come contenitore culturale per eventi. L’altro pomeriggio s’è registrato il cedimento. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i tecnici dell’Utc di Palazzo di Città, e gli agenti della polizia Municipale.

Dopo un sopralluogo è stato deciso di interdire metà della piazzetta, al passaggio pedonale, e gli operai comunali hanno transennato l’area interessata, in attese delle verifiche strutturi e tecniche del caso.