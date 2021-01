Si scontrano furgone e autocarro: tre feriti tra Cattolica Eraclea e Montallegro

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi, un furgone e un camion. E’ successo lungo la strada provinciale 61, in direzione di Cattolica Eraclea-Montallegro, in contrada “Gulfa”.

Un ferito è stato trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, mentre altri due sono stati medicati all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera.

A scontrarsi un furgone Ducato, che trasportava giornali, diretto a Ribera e condotto da un giovane di Realmonte, e un autocarro Daily, su cui a bordo si trovavano tre persone di Ribera. Nello scontro quasi frontale il conducente dell’autocarro è rimasto illeso, mentre gli altri tre occupanti dei mezzi hanno riportato vari traumi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi.