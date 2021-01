Frana sulla Sp 31 Cattolica Eraclea – Cianciana, viabilità ripristinata

Tempestivo intervento nella giornata di oggi dal personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sulla strada provinciale 31 Cattolica Eraclea – Cianciana. Il personale stradale in servizio ha provveduto a delimitare l’area interessata da una frana, e successivamente ad eliminare le condizioni di pericolo che limitavano la circolazione degli automezzi.

La frana provocata dal maltempo e le piogge di questi giorni ha richiesto l’utilizzo di uno scavatore per rimuovere i numerosi massi staccati dal costone prospiciente il manto stradale. La stessa area che è transitabile è stata poi transennata.

Si rinnova l’invito alla prudenza, anche a seguito delle avverse condizioni meteorologiche almeno fino alle 24 di oggi, per coloro che, nonostante le limitazioni della zona rossa, utilizzano per necessità tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati.