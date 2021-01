Al via il servizio civico a Canicattì, sostegno economico a famiglie in difficoltà

Ha preso il via il Servizio Civico a Canicattì. Dopo l’Avviso pubblico diffuso nelle scorse settimane, è stato avviato il primo dei quattro progetti riferiti all’azione denominata “Sostegno al reddito tramite Servizio civico – Emergenza Covid 19”.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, il Servizio Civico Comunale ha la finalità del reinserimento sociale di cittadini che si trovino in situazione di grave bisogno, purché abili al lavoro e privi di occupazione.

Come dicevamo, sette nostri concittadini sono già impegnati in una esperienza lavorativa che durerà tre mesi, che li vedrà adoperarsi nella cura e custodia di alcuni immobili comunali.

“A breve anche gli altri venti beneficiari saranno avviati negli altri tre progetti già in programma, che riguardano la cura del verde cittadino, la custodia e pulizia di spazi pubblici e la sorveglianza del servizio scolastico.

In un periodo in cui molte famiglie si trovano in estrema difficoltà a causa dell’emergenza Covid, con questa iniziativa abbiamo inteso dare un piccolo attraverso dei servizi utili alla città e che possano far sentire utili questi nostri concittadini”, dice il sindaco Ettore Di Ventura.