Covid in Sicilia, bollettino 23 gennaio: la curva epidemiologica torna a scendere

La curva epidemiologica Covid-19 torna a scendere in Sicilia, facendo registrare, nelle ultime 24 ore, 1.158 nuovi casi positivi, a fronte di 23.465 tamponi effettuati processati. E ci sono stati altri 33 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, sabato 23 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania: 207 (36.577 casi dall’inizio della pandemia); Palermo: 359 (35.113); Messina: 259 (16.754); Trapani: 92 (9.124); Siracusa: 101 (8.695); Ragusa: 18 (7.788); Caltanissetta: 42 (5.766); Agrigento: 28 (5.035); Enna: 52 (4.025).

Sono 47.627 gli attuali positivi, di questi 1.444 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 223 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 45.960 persone. I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 128.877, le guarigioni sono 78.056, mentre le vittime con le ultime 28 sono arrivate a 3.194.