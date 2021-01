Auto rubata a Casteltermini trovata ad Agrigento. Ragazzini tentano di metterla in moto

Ignoti ladri hanno rubato un Fiat Fiorino, di proprietà di un anziano, nel centro di Casteltermini, e dopo aver raggiunto Agrigento, precisamente a Fontanelle, hanno abbandonato il mezzo. Alcuni ragazzini del quartiere hanno notato la vettura, con le chiavi ancora inserite nel quadro di accensione, ed hanno tentato pericolosamente di mettere in moto il mezzo. Per fortuna qualcuno alla vista di quella scena ha chiamato il Comando della polizia Locale di Agrigento.

In pochi attimi gli agenti della squadra Infortunistica stradale hanno raggiunto il luogo indicato, evitando il peggio. Dopo un controllo con la banca dati la scoperta che l’autovettura, era stata rubata nel centro della montagna agrigentina. Sono state avviate le indagini per cercare di risalire all’identità dei malviventi. E sono in corso accertamenti per verificare se l’auto è stata utilizzata per qualche azione delinquenziale, prima di liberarsene. Il veicolo è stato già riconsegnato al legittimo proprietario.