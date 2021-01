Agrigento, contromano sul viadotto Morandi causa scontro frontale: sei feriti

Un trentenne di nazionalità marocchina, alla guida di una Daewoo Matiz, ha imboccato contromano il viadotto Morandi, e dopo una curva, ha impattato frontalmente contro una Audi A4, con a bordo un’intera famiglia di Agrigento (marito, moglie, due bambini, e la mamma di lei).

I sei occupanti delle due auto sono rimasti feriti. Il sinistro si è verificato sulla corsia di marcia, da Porto Empedocle verso Agrigento, poco dopo la rotatoria di Monserrato. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti diverse ambulanze, tra cui quella, della Gise postazione Villaggio Mosè eccedenza.

I cinque occupanti dell’Audi, rimasti feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici hanno diagnosticato loro contusioni e traumi, per fortuna non gravi. Al nosocomio agrigentino è finito anche il conducente della Matiz per farsi medicare lievi traumi.

Sul posto intervenuti gli agenti della polizia Locale, e i carabinieri della Radiomobile. Essendo la zona una statale ad occuparsi dei rilievi sono stati i militari dell’Arma. L’autovettura Matiz è risultata priva di polizza assicurativa. All’incauto automobilista sono state contestate diverse infrazioni al Codice della strada, che comportano il pagamento di multe per alcune migliaia di euro, assieme al fermo del veicolo e alla sospensione della patente.