Se l’è cavata con una botta e un grosso spavento un agrigentino rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto in prossimità della curva di via Panoramica dei Templi, a pochi passi della collina del Tempio di Giunone.

L’auto, una Fiat Cinquecento dopo essere sbandata, è finita contro un muro, per poi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Per l’automobilista non è stato necessario il trasferimento in ospedale.