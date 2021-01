Porto Empedocle, maxi intervento: sanificate tutte le strutture pubbliche

“Ho disposto che fosse realizzata in questi giorni una accurata sanificazione degli ambienti pubblici frequentati dai cittadini per garantire la salute pubblica, partire dalle scuole del territorio, in cui i nostri amati figli possano studiare in serenità”. Lo afferma il sindaco di Porto Empedocle, dopo l’intervento di sanificazione di tutte le strutture pubbliche della cittadina marinara.

Scuole, uffici pubblici, cimitero. “A tutela di tutti – continua il primo cittadino -. Ringrazio l’ assessore Alessandro Monaco, gli Uffici, a partire dal responsabile Sergio Riguccio e la ditta che con massima solerzia e’ intervenuta. Confido che i miei concittadini vogliano usare la massima prudenza d rispettare le regole a tutela della salute di tutti. Perché solo insieme potremo farcela”.