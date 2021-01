Da oltre due settimane in sciopero della fame, giudice sviene in aula

Vincenza Gagliardotto, una giudice onoraria, che da 16 giorni sta attuando lo sciopero della fame per rivendicare i diritti onorari, assistenziali e previdenziali della categoria è svenuta in aula nel nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo. La donna è scivolata dalla sedia, accasciandosi a terra. I primi a soccorrerla sono stati avvocati, e dipendenti del palazzo di giustizia.

I medici del 118 le hanno poi prestato le cure, e successivamente l’hanno condotta in ospedale. La giudice, insieme con la collega Sabrina Argiolas, già a dicembre aveva avviato lo sciopero della fame, come forma estrema e pacifica di rivendicazione per richiamare l’attenzione dello Stato sulle rivendicazioni dei magistrati onorari.