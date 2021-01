Lampedusa, aereo fora una ruota in fase di atterraggio

Un aereo proveniente da Palermo, in fase di atterraggio all’aeroporto di Lampedusa, ha forato una gomma del carrello. Subito è scattato il piano di emergenza e sulla pista sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, che hanno trainato l’Atr72, del volo Danish Air Transport, nell’hangar.

Per fortuna non si registrano contusi per gli uomini e le donne dell’equipaggio, e i passeggeri che erano a bordo dell’aereo, qualcuno dei quali ha sentito soltanto un lieve rumore. Tutti quanti sono stati fatti sbarcare normalmente.