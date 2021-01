Gestione commissariale su depuratore Favara: “Segnalata presenza di reflui anomali”

In relazione alle notizie di stampa su problemi funzionali del depuratore di Favara, in seguito all’operazione dei carabinieri di Agrigento, la Gestione Commissariale del SII (servizio idrico prima gestito da Girgenti Acque) intende precisare che, come già in passato, aveva immediatamente segnalato alle Autorità competenti la presenza di reflui anomali in entrata al depuratore, e la grave compromissione che il fatto determinava sul corretto funzionamento dell’impianto, inidoneo al trattamento di quanto, poi occorreva immettere nel corpo recettore.

Rileva ancora che il conseguente superamento del parametro Escherichia Coli era stato accertato da Arpa, “ma non è stato correttamente né contestato, né sanzionato, proprio in considerazione della spontanea e tempestiva segnalazione sulla presenza di quei reflui da molitura”.

Infine ricorda che “l’impianto in questione, per la particolare vetustà e per la funzionalità non più adeguata alle sopravvenute esigenze dell’area, è oggi in fase di programmata trasformazione in stazione di pretrattamento, come da progetto che prevede l’invio dei reflui al depuratore della fascia costiera agrigentina da realizzare con finanziamenti ultraregionali ed a cura del competente Commissario nazionale”.