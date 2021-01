Covid in Sicilia, bollettino 20 gennaio: 1.486 nuovi casi e 37 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, altri 1.486 nuovi casi di Covid-19, su 20.003 tamponi processati, e ci sono stati altri 37 morti. Il tasso di positività nell’Isola si attesta al 7,3% contro una media nazionale del 4,9%. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, mercoledì 20 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 506 a Palermo, 344 a Catania, 252 a Messina, 140 a Siracusa, 87 a Caltanissetta, 62 ad Agrigento, 50 a Trapani, 24 a Ragusa e 21 a Enna.

Sono 46.707 gli attuali positivi, di questi 1.459 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 215 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 45.033 persone. I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 125.134 (ieri erano 123.648), le guarigioni sono 75.326 con 2.269 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 37 sono arrivate a 3.101.