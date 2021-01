Montallegro, lavori eseguiti abusivamente: scatta il sequestro. Denunciata coppia di coniugi

Hanno realizzato una tettoia, di ben 140 metri quadrati, e altre opere, per ampliare la propria villetta. Mancava poco per ultimare i lavori. Apposti i sigilli a tutte le opere abusive. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, grazie ad una serrata attività di contrasto alle costruzioni abusive.

I proprietari, una coppia di coniugi, lui 64enne, e lei 57enne, entrambi di Montallegro, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di abusivismo edilizio. Teatro del blitz un fondo, alla periferia di Montallegro, in una strada che porta alle località di mare.

I lavori edili erano stati realizzati senza le obbligatorie autorizzazioni, e concessioni edilizie. Le opere abusive sono state sequestrate.