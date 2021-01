Mafia del “paracco”, palmese finito ai domiciliari respinge le accuse

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, poi ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. “Con questa storia io non c’entro nulla”, ha detto Calogero Lumia (detto U Capru), 74 anni, di Palma di Montechiaro, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Palermo, Filippo Serio, che ha firmato un’ordinanza cautelare a carico di 12 persone, quasi tutte di Palma di Montechiaro, 10 finite in carcere, e 2 ai domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Oro bianco”, eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, con il coordinamento della Dda di Palermo. L’anziano, arrestato e finito ai domiciliari con l’accusa di associazione mafiosa, è difeso dall’avvocato Francesco Scopelliti. Lumia avrebbe fatto parte del “paracco”, il clan mafioso parallelo a Cosa Nostra e alla Stidda, capeggiato da Rosario Pace.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere gli altri 10 indagati. Si tratta di Rosario Pace (detto “Sbizziale”), 61 anni, di Palma di Montechiaro; Gioacchino Pace, 51 anni, di Palma di Montechiaro; Emanuele Salvatore Pace, 34 anni, nato a Licata, residente a Palma di Montechiaro; Domenico Manganello, 47 anni, di Palma di Montechiaro; Sarino Lauricella, 52 anni, di Palma di Montechiaro; Sarino Lo Vasco, 54 anni, di Palma di Montechiaro; Salvatore Montalto (consigliere comunale), 52 anni di Palma di Montechiaro; Tommaso Vitanza, 71 anni, di Palma di Montechiaro; Giuseppe Morgana, 37 anni, nato a Licata, Giuseppe Blando, 57 anni, di Favara. L’interrogatorio di Barragato, che si trova agli arresti ospedalieri, sarà fissato nelle prossime ore.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giuseppe Vinciguerra, Francesco Scopelliti, Santo Lucia, Domenico Ingrao, Maria Nicotra, Rosalia Palumbo Piccionello, ed Eduardo Cirino. Salvatore Montalto, dipendente dell’Unicredit di Palma di Montechiaro, arrestato con l’accusa di associazione mafiosa, poiché ritenuto un “capodecina”, si è dimesso dalla carica di Consigliere comunale.