Covid in Sicilia, bollettino 18 gennaio: accertati 1.278 nuovi casi e 38 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, accertati 1.278 nuovi casi e 38 morti. I tamponi totali sono stati 39.776 (comprensivi anche quelli rapidi) e la percentuale di positività è del 3,21%. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 18 gennaio.

Sono 46.885 gli attuali positivi, di questi 1.444 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 205 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 45.236 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 122.007. I guariti sono 72.095, i decessi salgono a 3.027.