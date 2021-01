Agrigento, furti di veicoli: spariti un’auto e un mezzo a due ruote

Rubati un’automobile e uno scooter, nel corso della notte, in due strade diverse di Agrigento. In via Piersanti Mattarella, in zona Calcarelle, ignoti malviventi sono riusciti a portare via una Fiat Panda, di proprietà di un disoccupato 27enne di Agrigento. L’utilitaria era parcheggiata nei pressi dell’abitazione del giovane. La scoperta al momento di recuperare l’utilitaria. La vittima ha presentato una denuncia di furto ai poliziotti della sezione Volanti.

Nel centro della città, in via Pietro Nenni, invece, i ladri sono riusciti a portare via un motociclo Piaggio Liberty 125, appartenente ad un sessantenne di Agrigento. Il mezzo a due ruote era stato lasciato sul marciapiede, accanto alla palazzina, dove l’uomo abita con la sua famiglia. Anche in questo caso l’amara scoperta al momento di recuperare il veicolo. Il sessantenne ha denunciato l’accaduto agli agenti delle Volanti. Avviate le indagini.