Canicattì, riunione del centrodestra in vista delle prossime Amministrative

A Canicattì, si sono riuniti (nel rispetto delle normative vigenti i rappresentati dei partiti del centrodestra al completo. Durante l’incontro si sono poste le basi per intraprendere un percorso unitario che possa portare alla città di Canicattì una proposta politica forte e vincente. “Nel corso della riunione si è anche discusso delle innumerevoli problematiche della città e si è preso il comune impegno di dare vita ad un programma di recupero e rilancio socio-economico e culturale di una città ormai da troppo tempo abbandonata e mal amministrata. Le parti si sono date appuntamento per un nuovo incontro in cui verranno coinvolte tutte le forze politiche e sociali che si rivedono nel progetto”, dice il commissario di FdI Calogero Pisano.