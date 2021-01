Poste Italiane, potenziati gli uffici postali in provincia di Agrigento

Prosegue il graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici Postali, pur nella attuale emergenza pandemica. A partire da lunedì 18 gennaio, in provincia di Agrigento riaprono tutti i giorni dal lunedì al sabato le sedi di Caltabellotta 1, Canicattì 1, Licata 1, Ribera 1; Campobello di Licata, torna invece disponibile su doppio turno fino alle ore 19.05. Continua intanto incessante la lavorazione di giacenze medie e saldi di fine anno in tutti gli uffici postali della Sicilia necessari per la presentazione dell’attestazione Isee. In una sola giornata è stato raggiunto un picco di oltre 70.000 richieste e si attendono affluenze significative ancora per i prossimi giorni data la grande concentrazione di percettori sul territorio regionale. Nell provincia di Agrigento sono state lavorate oltre 28mila pratiche al 14 gennaio.

Il documento contiene le informazioni utili per accedere alle prestazioni sociali agevolate quali il bonus bebè, il bonus elettrico o idrico, l’iscrizione dei figli ai servizi di prima infanzia, i libri di testo gratuiti, gli assegni di maternità e le forme di sostegno al reddito previste dall’attuale normativa. Per evitare assembramenti all’esterno degli uffici postali, Poste Italiane ribadisce l’invito rivolto a ognuno di noi in questo difficile periodo ad applicare comportamenti che tutelino la salute di tutti, clienti e lavoratori. A tal fine l’Azienda ricorda che la maggior parte delle operatività richieste agli sportelli è disponibile online (attraverso il sito poste.it e le App per i titolari di carte, conti e libretti) e attraverso gli Atm Postamat. In particolare presso gli sportelli automatici si possono effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti.

Sempre online è possibile compiere tante altre operazioni, tra cui attivare carte Postepay, aprire libretti e sottoscrivere buoni fruttiferi. Così come da web si può attivare anche Spid, il Sistema pubblico di identità digitale utile per accedere alle piattaforme e ai servizi della pubblica amministrazione e di aziende private che abbiano aderito a tale strumento. Spid è richiedibile completamente online sia per i clienti di Poste Italiane che per i possessori di carta d’identità elettronica o di firma digitale. Per coloro i quali sia necessario il riconoscimento di persona, è stato predisposto un apposito turno prenotabile via web per recarsi agli sportelli senza attese.

L’azienda, che grazie a Postepay spa si è già distinta in occasione dell’ultimo MVNO Awards quale operatore delle telecomunicazioni più innovativo e di maggior successo sul mercato internazionale, sta proseguendo nel lavoro costante di implementazione dei servizi digitali, che possano agevolare le procedure e semplificare così la vita dei cittadini, contribuendo parallelamente allo sviluppo dell’agenda digitale nazionale. La digitalizzazione e l’utilizzo dei canali informatici è ormai un passo imprescindibile a tutti i livelli, come ha dimostrato la crisi pandemica. In proposito, anche alla luce delle difficoltà a reperire turni online disponibili tramite app per le altre operazioni a sportello a causa delle eccessive richieste, si ribadisce il consiglio ai clienti di rivolgersi agli uffici postali per le sole operazioni necessarie e indifferibili.

Poste Italiane precisa di avere adottato tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere la diffusione del Covid-19. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le sedi sono state oggetto di interventi che si sono tradotti, a titolo esemplificativo, nella pronta installazione di pannelli in plexiglass presso gli sportelli e di percorsi segnaletici per l’attesa nelle sale al pubblico nel rispetto delle normative anti Covid. A conferma dell’impegno in termini di sforzi e investimenti da parte di Poste Italiane, il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato di mascherine, guanti e gel disinfettante. Costanti e tempestive proseguono anche le attività finalizzate a garantire le continuità dei servizi, quali ad esempio le procedure di sanificazione.