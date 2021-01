Maltrattamenti e minacce all’anziana madre, chiesto rinvio a giudizio di favarese

Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto il rinvio a giudizio di un cinquantenne di Favara, indagato per maltrattamenti in famiglia, nei confronti della madre ultrasettantenne. I fatti contestati all’uomo risalgono ai primi mesi dell’anno scorso, soprattutto durante il periodo del lockdown.

Secondo l’accusa, il favarese avrebbe ripetutamente maltrattato la donna, ponendo nei suoi confronti continue aggressioni fisiche e verbali, così da costringerla a vivere in un clima di terrore e a sopportare penosissime condizioni di vita.

Adesso dopo la conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza è fissata il 15 febbraio prossimo, dinnanzi al Gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco. Il favarese è difeso dall’avvocato Daniele Re.

In particolare, nel periodo in cui non si poteva uscire da casa, per l’emergenza Covid-19, con cadenza quasi giornaliera e prevalentemente all’interno delle mura domestiche, spesso perché in preda ai fumi dell’alcol, il cinquantenne sarebbe andato in escandescenza, anche per banali motivi, colpendo la madre con violenti spintoni, fino a farla rovinare sul pavimento, e più volte ingiuriandola e minacciandola con brutte frasi.