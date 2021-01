Covid, Sicilia zona rossa per due settimane. Le regole da rispettare

Il ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà l’ordinanza che prevede la Sicilia in zona “rossa” a partire da domenica 17 gennaio, e per due settimane, fino al 31.

Ecco cosa ci aspetta nelle prossime due settimane. Ho scritto le regole che ognuno di noi dovrà rispettare. La Sicilia è in zona rossa. Sono due le ordinanze in vigore dalla mezzanotte di domani 16 gennaio, e fino al prossimo 31 gennaio (compreso).

Spostamenti. Vietati gli spostamenti da un Comune all’altro, anche all’interno del proprio Comune, e in qualsiasi orario, se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Non sarà consentito fare visita ad amici e parenti (ordinanza di Musumeci). Quindi attenzione.

Obbligo autocertificazione per ogni spostamento. Coprifuoco confermato dalle 22 alle 5.

Chiusura di bar e ristoranti, sette giorni su sette, ma è consentito l’asporto dalle 5 e fino alle ore 18 per i bar, e alle 22 per i ristoranti. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi (abbigliamento, scarpe, accessori, mobili, ecc.). Chiusi i centri commerciali e i centri estetici.

Restano aperti supermercati, beni alimentari e di necessità, fruttivendoli, macellerie, pescherie, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Scuola. Restano aperti asili, scuole dell’infanzia, le scuole elementari, e la prima media (ad Agrigento c’è in atto l’ordinanza del Sindaco). Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Anche se la Regione si è riservata la possibilità di lasciare chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, tutto dipende dai risultati dello screening di massa, che è stato avviato di concerto con i Comuni. Chiuse le università.

Sport. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione, e attività sportiva solo all’aperto, ma in forma individuale.