Covid, Musumeci firma l’ordinanza: Sicilia zona rossa. Vietate le visite ad amici e parenti

“Ho appena firmato l’ordinanza con la quale si recepisce il Dpcm, e quindi la condivisione, che il ministero Speranza ha voluto fare della nostra richiesta d’istituire in tutta la Sicilia la zona rossa”. Lo afferma il presidente della regione Nello Musumeci. “I dati sono allarmanti, e purtroppo non c’è altra soluzione perché, spiega, non si può giocare con la vita e la salute delle persone”, continua il governatore.

Alle regole previste dalla normativa nazionale per la “zona rossa”, nell’ordinanza di Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sono state aggiunte delle misure ancora più restrittive. Non sarà consentito fare visita ad amici e parenti. “Sul fronte scolastico – annuncia Musumeci – torneranno a scuola i ragazzi delle elementari e della prima media, per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado varrà la didattica a distanza”.

“L’ordinanza senza le misure di vigilanza e senza le necessarie sanzioni rischia di essere inutile – conclude -. Faccio un appello a prefetti e sindaci affinché le forze dell’ordine e polizia municipale possano essere mobilitata per questo tipo di attività”. L’ordinanza è in vigore da domenica prossima al 31 gennaio.