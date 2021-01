Cammarata, rimorchio finisce contro autovetture: due feriti

Grave incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 26, quasi all’altezza del bivio Tumarrano, in territorio di Cammarata.

Un rimorchio si è sganciato dalla motrice di un tir, ed è finito contro due autovetture, una delle quali, una Fiat Punto, è rimasta schiacciata.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere contorte del mezzo. L’uomo è stato, poi, caricato sull’elisoccorso del 118, e trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. E’ grave.

Un altro ferito, che non in pericolo di vita, è stato già trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, di Agrigento. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cammarata, i quali, hanno effettuato i rilievi, per ricostruire l’accaduto. (Foto CorriereAgrigentino)