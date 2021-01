Coronavirus in provincia di Agrigento: ancora tanti contagi, ma ci sono anche 40 guariti

Sono 75 i nuovi casi di Covid-19, accertati nelle ultime 24 ore, in tutta la provincia, 25 dei quali nella sola città di Agrigento, 10 a Ribera, 9 a Menfi, 8 a Favara, 7 a Ravanusa, e 5 a Santa Margherita Belice. Non si registrano decessi, e ci sono altri 3 ricoverati in più, e 40 guariti. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sono 4.448 (1 marzo 2020 – 14 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 870, di cui 47 ricoverati (36 in ospedale, 7 in strutture lowcare, e 4 in terapia intensiva), 3.416 guariti. I deceduti sono 115. I soggetti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid, 3 Ribera hotel Covid, e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Quattro pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 3 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “San Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 44.485 tamponi.

Sulla situazione di Agrigento, dichiarazione del sindaco Franco Miccichè: “Ci sono altri 25 contagiati, in più rispetto a ieri nella nostra città. Secondo i dati diffusi dall’Asp i positivi oggi sono 174 dei quali 6 sono ricoverati in ospedale (1 in Rianimazione e 5 in degenza ordinaria). Due sono in Hotel Covid e 166 in trattamento domiciliare. Io oggi ho disposto la chiusura di tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati. Ma il presidente della Regione Musumeci è andato oltre. Ha chiesto al Governo centrale di proclamare la Regione Sicilia zona Rossa per due settimane. Domani dovrebbe arrivare la decisione da Roma. Ma se questa non dovesse arrivare, ha preannunciato che domani stesso procederà con sua ordinanza ad applicare le limitazioni previste per la zona rossa. Per cui da domani, con molta probabilità, anche Agrigento sarà in zona Rossa”.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 477 (174 attuali contagiati, 292 guariti e 11 deceduti); Alessandria della Rocca 13 (6 attuali contagiati e 7 guariti); Aragona 126 (5 attuali contagiati, 118 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (1 attuale contagiato, e 11 guariti); Burgio 5 (2 attuali contagiati e 3 guariti); Calamonaci 1 (1 guarito); Caltabellotta 18 (1 attuale contagiato,16 guariti, 1 deceduto); Camastra 46 (2 attuali contagiati, 42 guariti, 2 deceduti); Cammarata 31 (3 attuali contagiati e 28 guariti); Campobello di Licata 182 (14 attuali contagiati, 160 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 537 (59 attuali contagiati, 466 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 72 (7 attuali contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 24 ( 4 attuali contagiati e 20 guariti); Cattolica Eraclea 18 (18 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 271 (77 attuali contagiati, 190 guariti e 4 deceduti); Grotte 83 (13 contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 27 (9 attuali contagiati e 18 guariti); Licata 304 (78 attuali contagiati, 220 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 135 ( 55 attuali contagiati, 76 guariti e 4 deceduti); Montallegro 18 (10 attuali contagiati e 8 guariti); Montevago 44 (16 attuali contagiati, 27 guariti e 1 deceduto); Naro 82 ( 3 attuali contagiati , 78 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 218 (15 attuali contagiati, 199 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 152 (36 attuali contagiati, 111 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 60 (1 attuale contagiato e 59 guariti); Raffadali 110 (41 attuali contagiati, 67 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 262 ( 125 attuali contagiati, 134 guariti, 3 deceduti); Realmonte 48 (20 attuali contagiati, e 28 guariti); Ribera 195 (39 attuali contagiati, 151 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 203 (24 attuali contagiati, 160 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (10 attuali contagiati, 66 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 41 ( 5 attuali contagiati, 35 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 25 (4 attuali contagiati, 20 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 139 (31 attuali contagiati, 106 guariti e 2 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 321 (27 attuali contagiati, 284 guariti e 10 deceduti); Siculiana 21 ( 21 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).