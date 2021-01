Agrigento, i contagi aumentano: sospesi i mercati e chiusi ludoteche e asili

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, a seguito del continuo aumento di casi di cittadini contagiati dal Covid-19, che hanno posto la città capoluogo al primo posto per contagi in provincia, e al fine di limitare quanto più possibile il contagio in città, in via precauzionale ha disposto con propria ordinanza sindacale n. 6 del 14 gennaio 2021, la chiusura tutti i mercatini rionali, ludoteche, baby parking, e asili privati, fino a nuova disposizione. Il provvedimento è stato notificato a tutte le forze dell’ordine, che devono a loro volta vigilare sul rispetto della medesima ordinanza.