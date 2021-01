Covid, boom di contagi: Ravanusa dichiarata zona rossa

Un’ondata di contagi da Covid-19 a Ravanusa, dichiarata zona rossa, a partire dalla mezzanotte di domani sera.

“Ho appena ricevuto comunicazione che il Presidente della Regione Siciliana ha ordinato che il nostro comune diventerà zona rossa dal 13 al 31 gennaio”, dice il sindaco Carmelo D’Angelo.

“Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza per la risposta tempestiva alla nostra istanza formalizzata questa mattina e l’on. Giusy Savarino per la fattiva collaborazione. Da adesso massimo rigore e lavoriamo insieme per ritornare alla normalità”, conclude il primo cittadino.

Questa la situazione a Ravanusa. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria 234 casi. Gli attuali positivi sono 106; 125 guariti, e 3 deceduti.