Agrigento, si ubriaca e dà fastidio in un bar e reagisce ai poliziotti: una donna finisce nei guai

Ha esagerato con l’assunzione di alcolici, e ubriaca fradicia ha dato spettacolo, e provocato il caos all’interno, e all’esterno di un bar, nel rione del Campo Sportivo, ad Agrigento. E all’intervento dei poliziotti della sezione Volanti, ha reagito contro gli uomini in divisa. Una 45enne, domiciliata in provincia di Agrigento, è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di oltraggio, e resistenza a Pubblico ufficiale, e rifiuto di fornire le proprie generalità.

A suo carico è stato emesso un ordine di allontanamento dalla zona, firmato dal questore Rosa Maria Iraci. Inoltre è scattata la segnalazione per ubriachezza molesta, in Prefettura, per le sanzioni amministrative del caso. La donna dopo aver alzato di non poco il gomito, avrebbe iniziato a creare fastidio. All’improvviso se l’è presa con i clienti, e alcuni passanti.

La 45enne, oramai “vinta” dall’alcol, all’intervento degli agenti, nel tentativo di calmarla, per tutta risposta ha opposto resistenza, oltraggiandoli, poi si è rifiutata di esibire un documento d’identità.