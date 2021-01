Comune di Agrigento, ecco quanto guadagnano sindaco, assessori e presidente consiglio comunale

Al Comune di Agrigento, ecco quanto guadagnano sindaco, assessori ed il. È stata approvata al Comune di Agrigento la determina, che quantifica le indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali in applicazione dei parametri nazionali di riferimento.

Al sindaco Franco Miccichè, che si è auto-sospeso dal lavoro all’Azienda sanitaria provinciale, spettano 4.508 euro lordi. Al suo vicesindaco Aurelio Trupia 3.381 euro lordi. Poi 2.705 euro ciascuno agli assessori Ciulla, Costanza Scinta, Lala, Picarella, Principato e Tuttolomondo.

Una riduzione del 50% dell’indennità è invece prevista per gli assessori Vaccaro e Vullo e per il presidente del Consiglio comunale Civiltà, perché si tratta di lavoratori dipendenti, che non sono ricorsi all’aspettativa.