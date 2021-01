Agrigento, incendio in un’abitazione: intossicato anziano padrone di casa

Un incendio è divampato nella cucina di un’abitazione, al piano terra di uno stabile, di via Belvedere, nel centro abitato della borgata agrigentina di Giardina Gallotti. Le fiamme, in pochi attimi, hanno aggredito il piano cottura, e altri arredi. A causa del fumo denso e nero il proprietario, un pensionato ottantenne di Agrigento, è rimasto lievemente intossicato.

I vicini richiamati dalle urla del padrone di casa, e appena hanno visto fuoriuscire fumo dall’abitazione, hanno subito lanciato l’allarme al 112, e alcuni di loro si sono precipitati nella zona per soccorrere l’uomo. Sul posto sono accorsi tre mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i sanitari del 118.

I pompieri, entrati in casa velocemente, sono riusciti ad evitare, che il rogo si propagasse ulteriormente agli altri ambienti dell’immobile. L’anziano, intossicato per aver inalato fumo, è stato trascinato all’esterno della palazzina. Poi è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Tanta paura, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

I vigili hanno accertato, che si è trattato di un fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito, forse dovuto al malfunzionamento di una macchina per il caffè.