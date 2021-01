Porto Empedocle, in fiamme l’automobile di un artigiano. Paura per le fiamme alte

Paura nel quartiere di Ciuccafa, ieri notte, per un incendio, che ha divorato un’autovettura, di proprietà di un artigiano cinquantenne di Porto Empedocle, nelle vicinanze di alcune palazzine. Si segue la pista dell’attentato incendiario, anche se in mancanza di certezze, non viene trascurata l’ipotesi del fatto accidentale.

Le fiamme hanno avvolto una Opel Astra, che si trovava parcheggiata in via Antonello Gagini. L’allarme è stato dato a notte fonda, verso le 3, da alcuni residenti della zona, che affacciandosi dalle finestre hanno notato fiamme altissime, e una colonna di fumo nero.

Per spegnere l’incendio sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Sul caso stanno indagando i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, accorsi unitamente ai loro colleghi della sezione Volanti della Questura di Agrigento.