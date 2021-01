Covid, scuole chiuse ad Agrigento: lo ha deciso il sindaco Micciché

Scuole chiuse ad Agrigento da lunedì 11 gennaio e fino a lunedì 18. Lo ha disposto il sindaco Franco Miccichè preoccupato per il rischio di un aumento dei contagi per studenti, professori e personale Ata.

Il provvedimento del primo cittadino, che ricordiamo è anche medico del dipartimento prevenzione della salute pubblica, riguarderà tutte le scuole elementari e medie sia inferiori che superiori della città.

Le lezioni continueranno con la didattica a distanza, come si è fatto in questi mesi. Resteranno aperte solo le materne e gli asili nido, per favorire le famiglie che possono, volendo, lasciare i loro figli.