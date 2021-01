Canicattì. Comitato Civiso 2021 chiede pubblicazione emolumenti corrisposti al dirigente segretario generale

“In omaggio al principio di trasparenza amministrativa dettata dall’art. 7 della legge 124/2015 cosiddetta legge Madia, legge che peraltro sta molto a cuore del Segretario Generale, ha esaminato il sito internet del Comune di Canicattì alla ricerca dei dati pubblicati ai sensi, e per gli effetti dell’art. 15 del d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, notiamo subito che non esiste alcuna notizia relativa alle condizioni economico-finanziarie del Segretario Generale , l’unico dato pubblicato è il tasso di presenza che viene riportato al 82%”. Si legge in una nota inviata alla nostra redazione dal Comitato Civico 2021 a firma del segretario Calogero Giarratana, e del presidente Giuseppe Giardina.

“Posto che il Segretario Generale nella sua qualità di dirigente è tenuto a pubblicare , tra gli altri, i seguenti dati dei cosiddetti punti b), c), d) ed e) – prosegue la nota -, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, e l’indicazione dei compensi spettanti”.

“Dati di cui non si ha evidenza di pubblicazione, inoltre si associa la percentuale di presenza presso il Comune che sembra eccessiva visto che , come è notorio, oltre a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Canicattì, svolge e/o svolgeva attività presso altri enti ( vedi Tre Sorgenti, Comune di Lampedusa, Comune di Trapani ecc.. ecc..). Pertanto si chiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs 33/2013 , di avere copia degli atti inerenti i suddetti punti b), c), d) ed e)”.