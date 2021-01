Rifiuti nucleari, l’Udc: “Governo Regionale è già al lavoro per difendere i Territori Siciliani”

Il Coordinamento provinciale di Caltanissetta dei Giovani Udc, assieme all’Udc di Sommatino, Riesi e Caltanissetta, comunica che ha già fatto sapere al Governo Regionale che il luogo scelto per il deposito di rifiuti nucleari a Caltanissetta, tra Riesi e Butera, non risulta assolutamente idoneo all’attività proposta, soprattutto perchè influirebbe negativamente sulla reputazione dei marchi delle Imprese Agricole limitrofe.

“Oggi abbiamo sentito l’Assessore all’Energia Alberto Pierobon che ci ha rassicurato che si è messo subito al lavoro, assieme al Governo Regionale, per fare valere le ragioni della Sicilia nelle opportune sedi. Abbiamo condiviso la nota con l’Udc di Riesi e di Caltanissetta – trasmette Stefano Licata, Coordinatore Giovanile ed ex Assessore all’Ambiente di Sommatino – Non possiamo accettare la sola ipotesi che il deposito nazionale di rifiuti nucleari possa trovare una sistemazione nella zona di Butera, a pochi chilometri da Sommatino. Non possiamo permetterci di ricevere rifiuti nucleari in un’area nella quale trova luogo l’eccellenza vitivinicola siciliana. Non lo permetteremo mai, perché un progetto di questo tipo significherebbe far decadere economicamente, sul piano ambientale e sociale il nostro territorio, già martoriato da tantissime altre problematiche. Ci associamo inoltre al pensiero dell’Assessore Pierobon, che ritiene che la Sicilia abbia già dato tanto dal punto di vista ambientale e che tra tutte le zone individuate come potenzialmente idonee, quelle siciliane sono ritenute le meno adatte. Bisogna mettere da parte ogni colore e lavorare assieme a tutte le forze politiche presenti sul territorio affinché tutto ciò rimanga soltanto un’ipotesi e in nessun caso diventi realtà”.

Nella foto, da sx: Ugo Capostagno, Consigliere Comunale Udc Sommatino, Alberto Pierobon, Assessore all’Energia Regione Sicilia, Gero Palermo, Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, Lea Licata, Consigliere Comunale Udc Sommatino, Decio Terrana, Coordinatore Udc Regione Sicilia, Stefano Licata, Coordinatore Giovani Udc Sommatino.