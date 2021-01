Calogero Lo Porto è il nuovo esperto del sindaco di Delia

Calogero Lo Porto è stato nominato esperto del sindaco di Delia, in materia di sviluppo territoriale, lavori pubblici e finanziamenti europei. L’incarico è stato conferito a titolo gratuito.

“L’incarico conferito – ha detto il sindaco Bancheri – si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e anche sul fatto che Lo Porto ha una professionalità idonea per coadiuvarmi nell’espletamento delle attività connesse con le materie di competenza del sindaco. I compiti dell’esperto e la sua attività saranno connesse alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco”.

“Calogero Lo Porto ha aggiunto Gianfilippo Bancheri – ha maturato un’esperienza come assessore ai lavori pubblici e come vice sindaco nella giunta Bancheri dal …. svolgendo, oltre alle normali funzioni routinarie ricadenti sulla materia, come la raccolta differenziata, le opere pubbliche, anche un’attività nell’ambito degli euro progetti di interesse del comune di Delia, dando sempre un valido e prezioso contributo di supervisione dei diversi iter procedimentali nonché di collaborazione e supporto tecnico ai dirigenti dei relativi uffici”.