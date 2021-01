Presentato ufficialmente in Assemblea Regionale: “ONDA”, Movimento Popolare Regionalista

“E’ stato presentato ufficialmente il giorno 22 dicembre in Assemblea Regionale: “ONDA”, Movimento Popolare Regionalista”.

Ad annunciarlo è il deputato regionale Carmelo Pullara, presidente e segretario politico e organizzativo del Movimento Popolare Regionalista “ONDA”

“Abbiamo intrapreso -dichiara Pullara- un nuovo percorso. Con gli amici con cui è stata condivisa l’avventura dell’ormai trascorsa tornata elettorale, abbiamo deciso di continuare la nostra attività sui territori strutturandoci, dandoci uno Statuto che rispecchiasse il nostro amore per la terra in cui viviamo e che potesse darci i mezzi per crescere sempre di più e radicarci in tutta l’isola. Partiamo così, comunicando al Parlamento siciliano che da oggi i cittadini potranno trovare le risposte alle loro domande ed ai loro bisogni in un movimento che crede nel fare e nel contatto con il territorio”.

“Messa ormai alle spalle l’esperienza autonomista-sottolinea Pullara-si guarda al futuro con le altre forze centriste e con Forza Italia, insomma tutta l’area moderata, con la decisione di far crescere il movimento “Onda” fino a farlo diventare un soggetto politico regionale. Dobbiamo portare avanti non l’autonomia in stile Galles o Irlanda, ma parlare di regionalismo .Le altre regioni italiane difendono non tanto l’Autonomia delle scelte ma il frutto dei propri territori e così dovremo fare anche noi. Ci collocheremo in una posizione moderata che non ha punte di estremismo, né di destra né di estrema sinistra. Osserviamo tutto ciò che in queste settimane sta avvenendo nel mondo centrista e moderato: da Forza Italia a Italia Viva, passando per cantiere popolare ed altri.

Ci muoveremo per raccogliere adesioni in tutta la Sicilia a partire da quest’anno e siamo convinti che potremo radicarci in tutto il territorio regionale”.

“Il cammino -conclude Pullara-sarà lungo ma già possiamo contare sull’affetto di tanti che credono nei nostri stessi valori e che vedono le nostre stesse priorità”.