Coronavirus in provincia di Agrigento: due morti a Canicattì e Santa Elisabetta. I nuovi casi sono 33

Due morti per Covid-19, a Canicattì e Santa Elisabetta, e 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento. Registrati anche 2 nuovi ricoverati, e 12 guariti. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sono 3.850 (1 marzo 2020 – 5 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono in aumento 506, di cui 30 ricoverati (24 in ospedale, 3 in strutture lowcare, e 3 in terapia intensiva), 3.199 guariti, mentre i deceduti sono 115. I soggetti ricoverati si trovano: 14 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento (più 5 rispetto a ieri), 8 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca (più 2 rispetto a ieri), 1 all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 2 a Canicattì hotel Covid (ex Ipab), e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “San Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 42.357 tamponi.

“Nella giornata di oggi si registra l’ennesima vittima della pandemia a Canicattì, accogliamo il dolore della famiglia come fosse nostro, rappresentando a nome di tutti le più sentite condoglianze. I nostri sforzi non devono essere vani a causa della mancata osservanza delle norme anti covid. Inoltre, oggi, sono stati notificati 3 provvedimenti di fine isolamento. Quindi, sono 69 i nostri concittadini che risultano positivi al Covid-19. Ribadisco, tutti dobbiamo essere più rispettosi delle regole e garantire, sempre, il distanziamento, essenziale nel limitare il diffondersi del virus, evidentemente quello che si fa non è bastevole”, dice il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 344 casi (64 attuali contagiati, 270 guariti e 10 deceduti); Alessandria della Rocca 12 (5 attuali contagiati e 7 guariti); Aragona 124 (7 attuali contagiati, 114 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (3 attuali contagiati, e 9 guariti); Burgio 3 (3 guariti); Calamonaci 1 (1 guarito); Caltabellotta 17 (16 guariti, 1 deceduto); Camastra 45 (2 attuali contagiati, 41 guariti, 2 deceduti); Cammarata 29 (5 attuali contagiati e 24 guariti); Campobello di Licata 176 (15 attuali contagiati, 155 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 507 (60 attuali contagiati, secondo l’Asp di Agrigento, 69 per il primo cittadino, 435 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 69 (4 attuali contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 21 ( 2 attuali contagiati e 20 guariti); Cattolica Eraclea 18 ( 18 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 216 (28 attuali contagiati, 184 guariti e 4 deceduti); Grotte 73 (6 contagiati, 65 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 25 (12 attuali contagiati e 13 guariti); Licata 241 (16 attuali contagiati, 219 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 109 ( 75 attuali contagiati, 32 guariti e 2 deceduti); Montallegro 9 (4 attuali contagiati e 5 guariti); Montevago 34 (17 attuali contagiati, 16 guariti e 1 deceduto); Naro 80 ( 2 attuali contagiati , 77 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 213 (11 attuali contagiati, 198 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 124 (10 attuali contagiati, 109 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 59 (2 attuali contagiati e 57 guariti); Raffadali 88 (22 attuali contagiati, 64 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 181 ( 57 attuali contagiati, 121 guariti, 3 deceduti); Realmonte 39 (11 attuali contagiati, 25 guariti e 3 deceduti); Ribera 163 (12 attuali contagiati, 146 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 184 (6 attuali contagiati, 159 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 79 (20 attuali contagiati, 55 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 37 ( 1 attuale contagiato, 35 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 24 (3 attuali contagiati, 20 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 115 (20 attuali contagiati, 93 guariti e 2 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 308 (34 attuali contagiati, 264 guariti e 10 deceduti); Siculiana 21 ( 21 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).