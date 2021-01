Agrigento, scontro tra due autovetture, una si ribalta: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un brutto incidente stradale, avvenuto lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere agrigentino di Villaggio Mosè. Ad entrare in collisione una Golf Volkswagen e una Bmw. L’urto è stato violentissimo, tant’è che, la Bmw dopo l’impatto, è letteralmente “volata” via, andandosi a schiantare contro un muretto, per poi ribaltarsi.

Sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento a liberare il conducente dall’abitacolo della vettura cappottata. Il personale medico del 118, subito intervenuto, ha prestato le prime cure. Nel frattempo qualcuno si è prodigato a fare giungere sul luogo alcune ambulanze.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. A parte qualche lieve trauma e un grosso spavento, nessuno ha riportato gravi conseguenze. Intervenuti nella zona del sinistro i poliziotti della sezione Volanti, i carabinieri e gli agenti della polizia Locale, quest’ultimi, dopo i primi accertamenti, hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del fatto.