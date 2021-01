Covid in provincia di Agrigento, dopo le feste aumentano i contagi: 81 nuovi casi

L’allentamento della tensione, sul fronte del Coronavirus, ha portato molte persone ad abbassare la guardia. Nei primi giorni dell’anno nuovo, nonostante le restrizioni, in provincia di Agrigento, si registra un aumento di contagi, che potrebbe portare ad un’ulteriore crescita della curva, per una possibile terza ondata. Nelle ultime 24 ore, accertati 81 nuovi casi positivi, 16 dei quali ad Agrigento (c’è anche un bimbo di 3 anni), 15 a Ravanusa, 12 a Menfi, 9 a Favara e a Santa Margherita Belice. Registrati anche 8 nuovi ricoverati, e ben 112 guariti. Per fortuna nessun decesso. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sono 3.817 (1 marzo 2020 – 4 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 488, di cui 29 ricoverati (24 in ospedale, 3 in strutture lowcare, e 2 in terapia intensiva), 3.187 guariti, mentre i deceduti sono 113. I soggetti ricoverati si trovano: 14 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento (più 5 rispetto a ieri), 8 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca (più 2 rispetto a ieri), 1 all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 2 a Canicattì hotel Covid (ex Ipab), e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 42.125 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 341 casi (63 attuali contagiati, 268 guariti e 10 deceduti); Alessandria della Rocca 12 (5 attuali contagiati e 7 guariti); Aragona 124 (7 attuali contagiati, 114 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (3 attuali contagiati, e 9 guariti); Burgio 3 (3 guariti); Calamonaci 1 (1 guarito); Caltabellotta 17 (16 guariti, 1 deceduto); Camastra 45 (2 attuali contagiati, 41 guariti, 2 deceduti); Cammarata 29 (5 attuali contagiati e 24 guariti); Campobello di Licata 176 (13 attuali contagiati, 155 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 507 (61 attuali contagiati, 435 guariti e 11 deceduti); Casteltermini 69 (4 attuali contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 21 ( 1 attuale contagiato e 20 guariti); Cattolica Eraclea 18 ( 18 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 214 (26 attuali contagiati, 184 guariti e 4 deceduti); Grotte 73 (6 contagiati, 65 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 25 (12 attuali contagiati e 13 guariti); Licata 232 (7 attuali contagiati, 219 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 103 ( 69 attuali contagiati, 32 guariti e 2 deceduti); Montallegro 8 (3 attuali contagiati e 5 guariti); Montevago 34 (17 attuali contagiati, 16 guariti e 1 deceduto); Naro 80 ( 2 attuali contagiati , 77 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 212 (11 attuali contagiati, 197 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 123 (10 attuali contagiati, 108 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 59 (5 attuali contagiati e 54 guariti); Raffadali 84 (18 attuali contagiati, 64 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 178 ( 58 attuali contagiati, 117 guariti, 3 deceduti); Realmonte 39 (11 attuali contagiati, 25 guariti e 3 deceduti); Ribera 163 (12 attuali contagiati, 146 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 184 (6 attuali contagiati, 159 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 79 (20 attuali contagiati, 55 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 37 ( 1 attuale contagiato, 35 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 24 (4 attuali contagiati e 20 guariti); Santa Margherita Belice 115 (20 attuali contagiati, 93 guariti e 2 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 308 (35 attuali contagiati, 263 guariti e 10 deceduti); Siculiana 21 ( 21 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).