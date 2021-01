Ravanusa. In fiamme l’autovettura di un dipendente comunale. Indagano i carabinieri

Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno devastato un’autovettura, di proprietà di cinquantaduenne, impiegato comunale, di Ravanusa. E’ successo nel corso delle ore notturne, in via Tiberio Gracco, nell’abitato di Ravanusa. Il rogo ha avvolto una Alfa Romeo 146.

A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno spento l’incendio.

I carabinieri della Stazione di Ravanusa, coordinati dal Comando Compagnia di Licata, hanno avviato le indagini, unicamente ai vigili del fuoco, hanno effettuato un sopralluogo nella zona, finalizzato alla ricerca di elementi utili a chiarire la natura dell’evento. Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa. La più probabile è il dolo, ma in mancanza di certezze resta in piedi la pista del fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito.