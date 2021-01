Alti ascolti per i concerti delle feste della rock band Jack & the Starlighters

Quindicimila visualizzazioni per due concerti in streaming, totalmente finanziati con sponsor privati e senza alcun finanziamento o supporto si Stato. Sono i numeri a parlare per la rock band Jack & the Starlighters, che ha nuovamente portato avanti la frontiera del rapporto tra artisti e pubblico, con due spettacoli online su Facebook, apprezzatissimi e di alta qualità.

Il primo live in diretta, intitolato “Happy streaming concert” è stato il 27 dicembre: https://www.facebook.com/jack.starlighters/videos/1110348516086366 .

Il secondo è stata la registrazione dell’ “Otis Redding tribute show” tenutosi in piazza Verdi a Palermo: https://www.facebook.com/jack.starlighters/videos/455792968753822.

I due appuntamenti, ancora oggi visibili tramite smart tv, smarthphone, tablet e pc, sono i regali per le feste natalizie fatti al pubblico dalla band.

“Due show – tiene a precisare Gioacchino Jack Cottone, leader della band e organizzatore dei progetti – finanziati con sponsor privati e senza aiuti di Stato o soldi pubblici. E questo è importante da specificare. La pandemia da coronavirus ha sconvolto e rivoluzionato il mercato della musica e dei concerti. È il caso per noi artisti di aprirci a nuove forme di finanziamento e pubblicità, che possono dare ampia visibilità e ritorni economici. Per intenderci, con appena due concerti online è come se avessimo riempito uno stadio di medie dimensioni, sette volte il teatro alla Scala di Milano, dieci volte il teatro Massimo di Palermo. Il tutto con un pubblico virtuale che da casa ha visto tutto gratuitamente”.

Ma non è finita qui. Visto il prossimo protrarsi delle limitazioni anti-covid e l’impossibilità di esibirsi dal vivo, Jack & the Starlighters torneranno in concerto con un nuovo live – con tanto di interazione con il pubblico – domenica 17 gennaio alle 16,30.

“Il mio obiettivo – continua Gioacchino Cottone – è un vero e proprio show, non fatto solo di musica, ma di ospiti speciali, interviste e tante sorprese. Sono pronto a collaborare con nuovi sponsor e aziende. Inoltre metto a disposizione il nostro set ad altre band. L’obiettivo è aiutare e aiutarsi sul fronte del commercio e della cultura a Palermo e in tutta la Sicilia”.

Insomma, ancora un’ora e più di show gratuito e visibile attraverso la pagina Facebook della band: https://www.facebook.com/jack.starlighters.

Oltre ai brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta, Jack & the Starlighters faranno ascoltare al pubblico alcuni loro brani inediti.

MINIBIOGRAFIA. Jack & the starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno.